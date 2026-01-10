Esenyurt'ta 4 Katlı Binanın Giriş Katındaki Dairede Patlama! 2 Kişi Aranıyor

Esenyut'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Esenyurt Şehitler Mahallesi 2603 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Dairede bulunan 2 kişi patlamanın ardından binadan çıkarak uzaklaştı. Patlamanın nedeni araştırılırken, daireden çıkan 2 kişi ise aranıyor.

Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler bölgede çalışma başlattı. Polis ekipleri şeritlerle önlem alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kaynak: DHA

