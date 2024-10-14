Esenyurt Devlet Hastanesi'nde Yangın! Hastalar Tahliye Ediliyor

İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi'nde poliklinik bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler dumandan etkilenen hastaları tahliye ederken, olay yerindeki çalışmalar devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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Kaynak: İHA