Esenyurt Devlet Hastanesi'nde Yangın! Hastalar Tahliye Ediliyor
İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da Esenyurt Devlet Hastanesi'nde poliklinik bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler dumandan etkilenen hastaları tahliye ederken, olay yerindeki çalışmalar devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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Kaynak: İHA
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