Esenyurt Belediyesi, İstihdam Fuarı Düzenleyecek

Esenyurt Belediyesi'nin düzenleyeceği İstihdam Fuarı ile firmalar ve iş arayanlar bir araya gelecek. 14-16 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, sağlıktan teknolojiye, gıdadan tekstile kadar birçok farklı sektörden firma, binlerce istihdam sağlayacak.

Esenyurt’ta, yüzlerce firma iş arayanlar için tek bir noktada buluşuyor. Esenyurt Belediyesi'nin bir ilke daha imza atarak düzenlediği İstihdam Fuarı, işçi arayan firmalarla, iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. Vatandaşların sürekli ve güvenceli bir işe sahip olması amacıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer öncülüğünde düzenlenen fuara, farklı sektörlerden 240 firma katacak. Fuarda, sağlıktan teknolojiye, tekstilden otomotive kadar birçok sektörde iş gücü talepleri olan firmalar, adaylarla yüz yüze görüşme fırsatı bularak istihdam sağlayacak.

Açılışını Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ilçe protokolüyle birlikte yapacağı İstihdam Fuarı, 16 Ekim'e kadar 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA