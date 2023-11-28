Esenler’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Esenler’de trafikte seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu başka bir araçta seyir halinde ilerleyen 2 kişiden biri ağır yaralanırken diğeri olay yerinde hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Esenler’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay saat 22.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Esenler mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre 34 FHL 118 plakalı otomobile trafikte seyir halindeyken plakası alınamayan başka bir araçtan ateş açıldı. Araçta bulunan ve vücudunun farklı noktalarına mermi isabet eden Ö.F.Ö. araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Yaya halde kaçmaya çalışan Ö.F.Ö. yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. Araçta bulunan diğer şahıs ise yaya olarak kaçmaya çalışırken 200 metre kadar ilerledikten sonra tekrar ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanan Ö.F.Ö. ve arkadaşına müdahale etti. Vurulan şahıslardan biri sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken Ö.F.Ö.’nün ise olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Silahlı saldırı nedeniyle O-3 bağlantı yolunda trafik bir süre durdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Eski domatesler geri gelebilir! Bilim insanları tatsız domateslerin nedenini buldu Eski domatesler geri gelebilir! Bilim insanları tatsız domateslerin nedenini buldu
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, AKP'ye mi geçecek? 'Çok sevdiğim dostlarım var...' İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, AKP'ye mi geçecek? 'Çok sevdiğim dostlarım var...'
Hava tahmin uzmanı uyardı: 'Dikkatli olmakta fayda var!' Hava tahmin uzmanı uyardı: 'Dikkatli olmakta fayda var!'
Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber! Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber!
ÇOK OKUNANLAR
Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu! Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu!
Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması: "Bambaşka biri oldu..." Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması
Fatih Terim fonu vurgunu: 'Arda Turan, Seçil Erzan'a para vermek için otomotiv sektöründeki bir iş insanından borç aldı' 'Arda Turan, Seçil Erzan'a para vermek için otomotiv sektöründeki bir iş insanından borç aldı'
Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları...
İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur, fırtına, soğuk... İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur, fırtına, soğuk...