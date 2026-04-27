Esenler'de Dehşet: Uyarıyı Hazmedemedi, Asker Eğlencesini Kana Buladı

Esenler’de asker eğlencesi için toplanan kalabalık, silahlı saldırını hedefi oldu. İddiaya göre hızlı araç kullandığı gerekçesiyle uyarılan 17 yaşındaki Derviş G., kısa süre sonra olay yerine silahla geri dönerek kalabalığa ateş açtı.

Tuna Mahallesi’nde 19 Nisan’da yaşanan olayda, şüphelinin daha önce husumetli olduğu bir kişiyi aradığı, bu sırada çevredekilerle tartışma yaşadığı belirtildi. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra geri gelerek hakaretler savurdu ve çıkan arbedenin ardından silahını çekerek ateş açtı.

8 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Açılan ateş sonucu, asker eğlencesi için sokakta bulunan 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özer’in 8 gündür yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Görgü tanıkları, şüphelinin kalabalığa doğru 7-8 el ateş ettiğini belirtirken, olay sonrası kaçan saldırganın polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

ANNESİ ANLATTI

Özer’in annesi Esma Özer ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Oğlum bu olayda 2 gün öncesine kadar iş yerinde yattı sırf bu eğlenceye katılmak için. 'Anne ben Kadiri yalnız bırakmam, illa katılacağım eğlenceye' dedi. Eve bile gelmedi, 2 gün çalıştı, oğlumu aradım 'gel yemek hazır' dedim. Kısa süre sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktım bir baktım ki benim yavrum yerlerde yatıyor. Hala yakalanmadı. Utanma yok, arlanma yok, o olayı yapan kişi benim diğer yavrularımı da vuracakmış. Ben hastanedeyim buyursun gelsin beni vursun. Durumu kritik, risk devam ediyor iç kanaması devam ediyor."

Kaynak: DHA