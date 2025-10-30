Esenler’de 5 Katlı Binada Yangın! 15 Yaralı
İstanbul Esenler’de 5 katlı bir apartmanın merdiven boşluğunda akşam saatlerinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 15 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yangın, saat 21.30 civarında Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak’ta bulunan apartmanda başladı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede binayı dumanla kapladı. O
lay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla müdahalede bulundu. Kurtarılan bina sakinlerinden bazıları sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı, durumu ağır olanlar hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.
