Esat Yontunç Adliyeye Sevk Edildi

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yontunç adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Esat Yontunç Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

Gözaltına alınan Esat Yontunç dün sağlık kontrolüne götürülmesinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
16 Yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar Kafasından 3 Kez Vurularak Öldürülmüştü... Acılı Aileye Kan Donduran Mesaj 16 Yaşındaki Hiranur Kafasından 3 Kez Vurularak Öldürülmüştü... Acılı Aileye Kan Donduran Mesaj
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Beykoz’da 2 İETT Otobüsü Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Var 2 İETT Otobüsü Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Var
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Papel Elektronik Para'ya Operasyon: TMSF Kayyım Atandı! Çok Sayıda Gözaltı Kararı Papel Elektronik Para'ya Operasyon
Kuvvetli Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Saat Verdi: 23 İlde Sarı Alarm Kuvvetli Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Saat Verdi: 23 İlde Sarı Alarm
O Marketlerde Zam Yapılmayacak: Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabitlendi! İşte Marketler ve Fiyatlar O Marketlerde Zam Yapılmayacak: Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabitlendi! İşte Marketler ve Fiyatlar
Altında 47 Yıl Sonra Bir İlk: Rekor Üstüne Rekor Kırdı Gram Altın 7 Bin TL'yi Aştı Altında 47 Yıl Sonra Bir İlk: Rekor Üstüne Rekor Kırdı Gram Altın 7 Bin TL'yi Aştı
Washington’dan Radikal Hamle: ABD’nin Suriye’deki Askeri Varlığı Sona mı Eriyor? Washington’dan Radikal Hamle: ABD’nin Suriye’deki Askeri Varlığı Sona mı Eriyor?