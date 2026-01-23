Esat Yontunç Adliyeye Sevk Edildi
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yontunç adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Esat Yontunç dün sağlık kontrolüne götürülmesinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Kaynak: DHA
