"Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı dönerciden Atatürk'e hakaret!

Erzurum'da Üçler Döner'in sahibi ve "Hacı'nın yağ akımı"yla tanınan Mustafa Atmaca, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kıyaslarken, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef aldı.

Aykırı'nın aktardığı habere göre Atmaca, "Yemen'de bizim toprağımız, Kudüs'de bizim toprağımız. O toprağı Osmanlı kaybetmedi. Laikliği getiren köpek yüzünden toprakları kaybettik" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem