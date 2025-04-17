Erzurum'dan İlkokul İçin Bilimsel Aktivite

Bilimsel faaliyetleriyle bölgesine ve ülkesine değer katmaya devam eden Atatürk Üniversitesi, bu kez genç zihinleri matematiğin büyüleyici dünyasında buluşturuyor.

Erzurum’daki resmi ve özel okullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan Atatürk Üniversitesi Matematik Olimpiyatları, öğrencilerin problem çözme becerilerini artırmayı, analitik düşünme yetilerini geliştirmeyi ve matematiğe olan ilgilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

AMAÇ KAPASİTEYİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK

Günümüzde matematik eğitimi, yalnızca bir ders olmaktan çıkıp, bireylerin mantıksal düşünme, yorum yapma, analiz etme ve farklı durumlara adapte olma becerilerini geliştiren temel bir araç haline gelmiş durumda. Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Matematik Olimpiyatları, hem öğrencilerin akademik başarısını desteklemeyi hem de onların matematiksel düşünme kapasitelerini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Olimpiyatlar aynı zamanda öğrencilerin Liselere Geçiş Sınavı (LGS) gibi merkezi sınavlara daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına da katkı sunuyor. Yeni nesil soruların gerektirdiği analiz, çıkarım ve yorumlama gibi becerilerin gelişimine katkı sağlayacak olan bu yarışma, Erzurum’daki öğrencilerin eğitim seviyesini yukarıya taşımaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.





Kaynak: AA