Erzurum'da Zincirleme Facia: 2 Yolcu Otobüsü, 2 Tır...

Hacı Hamza Mahallesi mevkisinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yola paralel duran M.S.K.'nin kullandığı plakalı tıra, arkadan gelen T.U. idaresindeki yolcu otobüsü çarptı.

YOL KENARINDA DURAN TIRA DA OTOBÜS ÇARPTI

Seyir halindeyken kazayı fark ederek yol kenarında duran A.T. idaresindeki tıra da F.K. yönetimindeki yolcu otobüsü çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüslerdeki yolculardan H.B, Z.S, C.K, E.B. ve A.A. sağlık ekiplerince Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA