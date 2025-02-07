Erzurum'da Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümü

Erzurum'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadından haber alamayan yakınları 112'yi aradı. Eve giden ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

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Erzurum'da Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümü

Erzurum'un Tortum ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki F.K'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, yaşlı kadını yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde F.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan F.K'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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