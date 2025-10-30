Erzurum’da Okul Çıkışında İzdiham! 23 Öğrenci Yaralı

Erzurum Yakutiye’deki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda son ders zili sonrası merdivenlerde yaşanan izdihamda 23 öğrenci yaralandı.

Erzurum’da Okul Çıkışında İzdiham! 23 Öğrenci Yaralı
Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda, son ders zilinin çalmasıyla birlikte yaşanan kalabalık, kısa süreli panik ve korku dolu anlara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, bir öğrencinin merdivenlerde dengesini kaybedip düşmesi, ardından gelen birkaç öğrencinin de yere düşmesine neden oldu.

AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi. İzdiham sırasında yaralanan 23 öğrenci, tedbir amacıyla hastanelere kaldırıldı.

‘NEFESİM KESİLDİ, BAYILDIM’

Yaralı öğrencilerden Y.E.Ç., yaşadığı anları, "Bahçede tören bitti. Çantalarımızı almak için sınıflara tekrar gittik. Merdivenlerden inerken arkadaşlar birbirini iterken ben bir anda en altta kaldım. Nefesim kesildi ve bayıldım. Ama şimdi iyiyim" sözleriyle anlattı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Erzurum Şehir Hastanesi ve Üniversite Araştırma Hastanesi’nde ayakta tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Erzurum
