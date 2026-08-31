Erzurum'da Katliam Gibi Kaza: 5 Metreden Şantiyeye Uçtu, 3 Ölü

Erzurum'un Oltu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten yol genişletme çalışması yapılan alana düştü. Feci kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Erzurum'da Katliam Gibi Kaza: 5 Metreden Şantiyeye Uçtu, 3 Ölü
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Erzurum’un Oltu ilçesinden kahreden bir kaza haberi geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, Aksu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.E.Ö. idaresindeki 25 FD 007 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

5 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞANTİYEYE UÇTU

Savrulan araç, yol genişletme çalışması yürütülen alana doğru savrularak yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ve işçilerin feci kazayı ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da Katliam Gibi Kaza: 5 Metreden Şantiyeye Uçtu, 3 Ölü - Resim : 1

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü A.E.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan C.P. ve Y.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yol genişletme alanında yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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