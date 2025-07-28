Erzurum’da Kaçak Göçmenlere Operasyon

Erzurum’da polis ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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Erzurum’da Kaçak Göçmenlere Operasyon
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin düzensiz göçmenleri batı illerine kaçırdıklarına dair bilgiler edinildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu değerlendirdikleri F.K. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan otomobil durdurdu. Yapılan kontrollerde bir düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenin işlemleri tamamlanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayrıca bahse konu olayda göçmen kaçakçılığı suçuna karışan araçla birlikte hareket ettiği tespit edilen diğer araçta H.H. ve M.B. isimli şahısların da suça iştirak ettiği anlaşıldı. 3 şüpheli şahıs Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadele yasalar içinde kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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