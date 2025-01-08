Erzurum'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
Erzurum’un Pasinler ilçesinde sabah 04.30'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, deprem sonrası artçıların olduğunu açıkladı.
Eruzum'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Erzurum’un Pasinler ilçesi Taşlıçayır merkezli olmak üzere; sabah saat 04.30’da 4.5, saat 04.43’te 2.5 ve saat 05.05’te 1.9 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 8, 2025
TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) https://t.co/IcfmY7S8g6
08.01.2025, 04:30:01 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 1.0 km#Kandilli
AFAD da benzeri şekilde yaptığı açıklamada; Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır’da; 04.30’da 4.5, 04.43’de 2.5, 05.05’de 1.9 ve 05.13’de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 8, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Pasinler (Erzurum)
Tarih:2025-01-08
Saat:04:30:02 TSİ
Enlem:39.89056 N
Boylam:41.75278 E
Derinlik:14.81 km
Detay:https://t.co/8QX4NUKL8C@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı paylaşımda “Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi. Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası her hangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.
Kaynak: İHA