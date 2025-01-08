Erzurum'da Gece Yarısı Korkutan Deprem

Erzurum’un Pasinler ilçesinde sabah 04.30'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, deprem sonrası artçıların olduğunu açıkladı.

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Erzurum'da Gece Yarısı Korkutan Deprem

Eruzum'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Erzurum’un Pasinler ilçesi Taşlıçayır merkezli olmak üzere; sabah saat 04.30’da 4.5, saat 04.43’te 2.5 ve saat 05.05’te 1.9 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

AFAD da benzeri şekilde yaptığı açıklamada; Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır’da; 04.30’da 4.5, 04.43’de 2.5, 05.05’de 1.9 ve 05.13’de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı paylaşımda “Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi. Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası her hangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.

Erzurum'da Gece Yarısı Korkutan Deprem - Resim : 1

Kaynak: İHA

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