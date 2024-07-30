Erzurum'da Feci Kaza! İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: Çok Sayıda Ölü Var

Erzurum'un Oltu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Korkunç kaza sabah saatlerinde Erzurum'da meydana geldi.

Oltu 112 Ambulansı Erzurum'a hasta götürdükten sonra ilçeye dönerken, Oltu'dan Erzurum'a gitmekte olan 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kazanın ardından ambulans şoförü Fatih Karadeniz (39) ve ambulans hemşiresi Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, diğer hemşire Netice Altınok ağır yaralandı.

Hafif ticari araç sürücüsü Feyzullah İyisoy ve eşi Nacihan İyisoy (70) da kaza yerinde hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARINI O HALDE GÖRÜNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy'u çıkarmak için uzun süre çalıştı. Ağır yaralı olan hemşire Netice Altınok, hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi.

Kazayı gören 112 personeli, arkadaşlarının durumu karşısında büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Erzurum'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralı sağlık çalışanı için de acil şifa diledi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Erzurum'da görevli 112 Acil Sağlık Ekibi, görev dönüşü başka bir araçla çarpışarak kaza yapmıştır. Kazada 2'si sağlık personeli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Tedavisi devam eden sağlık çalışanımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: Ajanslar

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