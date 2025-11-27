Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması! İki Ev Çöktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2 gündür doğal gaz sorunu yaşanan Erzurum'da dün birçok noktada gaz kesintisi yaşanırken gaz sızıntısıyla ilgili ihbarlar alınmaya başlandı.

Bugün ise Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması mahallede paniğe neden oldu.

Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.

Kaynak: İHA