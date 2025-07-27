Erzurum'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Erzurum'da Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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İlçeye bağlı Başaklı ve Çamlıbel mahalleleri mevkisi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Oltu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: AA

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