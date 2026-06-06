Erzurum'da Can Pazarı: Takla Atan Araçta Üç Ölü, Dört Yaralı

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Kaza, Hınıs-Muş karayolunun Aşağı İncesu mevkiinde meydana geldi. Hınıs istikametinden seyir halinde olan Ekrem İ.’nin (58) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Halide M. (67) ile Netice İ.’nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Yusuf Ali M. (2) ile Derya Y. (31), Leyla M. (39), Ziynet P. (59) ve sürücü Ekrem İ., ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Yusuf Ali yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA