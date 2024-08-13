Erzurum’da 30 Kilogram Metamfetamin Yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda 30 kilogram 50 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 30 kilo 50 gram likit metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 825 TL ele geçirildi. Operas kapsamında yakalanarak adli mercilere sevk edilen B.B.(37) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

Kaynak: İHA