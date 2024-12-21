Palandöken Kayak Merkezi'nde Çığ... Acı Haber Geldi, Milli Takım Tırmanış Yapıyordu

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Genç Milli Takımı, Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

MİLLİ OYUNCULAR EĞİTİMDEYDİ

15 kişilik milli ekibin çığ esnasında antrenör eşliğinde kondisyon eğitimi yaptığı öğrenildi.

Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı.

1 JUDOCU HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sabah saat 10 sularında çığ olayının meydana geldiğini açıkladı.

Vali Çiftçi, çığ altında kalan 4 kişiden 3'ünün kendi imkanlarıyla kurtulduğunu ancak 1 sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden sporcunun 2008 doğumlu Emre Yazgan olduğu belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaşanan çığ olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Sekmen, "Biz her zaman önlemlerini alıyoruz. Sorumluluk alanımız dışında olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Bize gelen bilgi 14 kişi yürüyüşe çıkmış, 3 kişi çığ altında kalıyor. 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların durumları iyi. Pistin dışında olan bir hadise. Çığ riski şu an yok" şeklinde konuştu.

DÜN ÇIĞ UYARISI YAPILMIŞ

Öte yandan dün, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün bölgeyle ilgili yaptığı çığ uyarısı yeniden gündeme geldi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, çığ tehlikesi uyarısı ile buzlanma ve don olayı uyarısı yaparak, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir: Bölgemizin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” açıklamada bulunmuştu.

Kaynak: AA-DHA-İHA