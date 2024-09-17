Erzurum İspir'de Hayat Felç Oldu

Erzurum’un İspir ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Erzurum’un kuzey ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur Yeşilyurt Mahallesi’nde etkili oldu. Evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağmur karşısında şaşkınlık yaşadı.

Meteoroloji Bölge müdürlüğünce yapılan uyarıda sağanak yağmurun kuzey ilçelerde etkili olmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları sel ve baskınları konusunda uyardı.