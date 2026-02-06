Erzincan’daki Deprem Sonrası Kritik Uyarı: Süleyman Pampal O Bölgeye Dikkat Çekti! '7 Büyüklüğünde Deprem Olabilir'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Erzincan Kemah'da deprem oldu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal tv100 ekranlarında canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 4.52 km olarak kaydedildi.Deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal tv100 ekranlarında canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

"Erzincan, daha büyüğünü 8 büyüklüğündeki depremi yaşamış bir kent. Üstelik 1992'de, 13 Mart 1992'de 6.9'luk bir depremde yine yıkıldı Erzincan. Yani son bin yılda yirmiden fazla yıkıcı deprem yaşamış bir kenttir." diyen Pampal sözlerine şöyle devam etti:

"Erzincan’ın önemi, Türkiye’yi doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 1500 kilometre boyunca kesen Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yer almasından kaynaklanır. Bu fay, Marmara Denizi’nden başlayarak Erzincan’a kadar uzanır. Erzincan’ın doğusunda ise Karlıova civarında, kuzeyden gelen Kuzey Anadolu Fayı ile güneydoğudan gelen ve Doğu Anadolu Fayı olarak bilinen büyük fay sistemi kesişir. Doğu Anadolu Fayı, daha güneye doğru ilerlediğinde Ölüdeniz Fayı adını alır ve Kızıldeniz’e kadar uzanır.

Üstelik bu bölge, dünya ölçeğinde hatırı sayılır büyük fayların kesişme noktalarından biridir. Karlıova ile Erzincan arasında yer alan Yedisu segmenti, Kuzey Anadolu Fayı’nın doğu ucunu oluşturur. Bu segment, uzunluğu ve sismik potansiyeli nedeniyle özel bir öneme sahiptir.

Bu sabah itibarıyla, söz konusu fay segmentinde beklenen enerji birikim süresinin büyük ölçüde dolduğu ve bölgenin artık net biçimde bir sismik boşluk karakteri kazandığı görüldü. Zaten 6 Şubat öncesi de tartıştığımız, konuştuğumuz Türkiye'de yıkıcı deprem yaşayacak ilk yerlerden biri olarak değerlendirdiğimiz bir bölgeydi.

Şimdi yine aynı durum söz konusu. Bu nedenle Yedisu Fayının kırılacağını ı ve yedi üzerinde bir deprem üreteceğini bir de hatırlatmış oldu. Bu Erzincan'ın yakın batısında kemal bildiğim kadarıyla. Yani o fay doğudaki parçada Erzincan'la Karlıova arasındaki kesimi oluşturuyor Yedisu Fayı. O bakımdan oluşturacağı deprem yıkıcı olacak ve çok beklemeyecek."

Kaynak: tv100