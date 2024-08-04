Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Yaralılar Var
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YARALILAR VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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