Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Yaralılar Var

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı.

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Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Yaralılar Var

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 TR 386 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Yaralılar Var - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Yaralılar Var - Resim : 2

YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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