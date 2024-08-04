Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Bir Ölü, 33 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı.

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Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Bir Ölü, 33 Yaralı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Bir Ölü, 33 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Bir Ölü, 33 Yaralı - Resim : 2

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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