Erzincan'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Bir Ölü, 33 Yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Hamdi Ç. (59) yönetimindeki Dadaş firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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