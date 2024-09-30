Erzincan'da Yağma Suçundan 27 Yıl Hüküm Giyen Suçlu Yakalandı

Erzincan'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da Yağma Suçundan 27 Yıl Hüküm Giyen Suçlu Yakalandı

Erzincan’da hakkında 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "yağma" suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S’nin yakalanması için çalışma başlattı.

O.S’yi takibe alan ekipler, evine girmek istediği sırada polisleri fark edince kaçmaya çalışırken yakaladı.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

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