Erzincan’da Profesörden Sıra Dışı Sanat Performansı



Prof. Dr. Mehmet Kavukcu; ‘şiddet’, ‘terör’, ‘ölüm’, ‘sonsuzluk’, ‘covid-19’ ve ‘mülteci’ gibi konularla birlikte ağırlıklı olarak doğa ve insan ilişkisi üzerinden şiddetin doğaya yönelik algısıyla ‘orman yangınları’ ‘doğal afetler’ ve ‘atık’ sorunlarını ele aldığı performans ve enstalasyonlar gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Kavukcu, naylon ve plastik boyaları kullanarak insanın doğayla giriştiği mücadeleyi yansıttığı performanslarına bir yenisini daha ekledi. Doğaya yönelik şiddetin temsili objeleri olan naylon ve plastik boyalar, performans sürecinde tehditkâr tavrını ortaya koymaktadır. Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, dikdörtgen prizma formundaki bir konstrüksiyonu naylonla kaplandıktan sonra, üzerine farklı renklerde boyalar atmıştır. Yerleştirme, mimari mekânları anımsatırken kentleşmenin doğaya verdiği zararın, naylon ve plastik boyalarla vurgulanması sonucu; rahatsız edici bir izlenim bırakmaktadır.

Kavukcu, naylonu doğada sürükleyerek, kimi zaman boyayı boşluğa savurarak, kimi zaman da doğrudan naylona boya atarak, sanatın ekspresif ifade biçimlerini görünür kılmakta. Kendi bedenini de tuval ya da malzeme gibi boyayarak performansına dahil etmiştir. Naylondaki boyalarla bütünleşen görüntüsüyle bir yandan beden ve sanat arasındaki sınırları sorgularken bir yandan da doğaya dönük bir dil kullanmakta. Doğal mekândaki manzaranın yalın ve sakin duruşu, sanatçının çarpıcı renk ve beden hareketleriyle oluşturduğu dinamizmle zıtlık oluşturmakta. Transparan naylonun üzerine boyayla yapılan müdâhaleler, görsel açıdan zengin bir görüntü sunarken; doğanın her boya katmanıyla yavaş yavaş yok oluşunu göstermektedir. Prof. Dr. Kavukcu, bu atık malzemelerin doğayı ve canlıları sarıp yok etmesi sonucu; canlı cansız tüm varlıklara vereceği zarara ve onları yok edebilecek sonuçlara dikkat çekmek amacıyla; bedenini naylonla kaplayarak doğaya aykırı bir görüntü sunmaktadır. Performans süreci; tarihsel derinlikte özellikle atalarımızdan bugüne kadar gelen, kimi zaman yaşayan kimi zaman yaşamayan kültürel değerlerimize de vurgu yaparak değer kayıplarının yıkım olacağı düşüncesiyle; ritüelleri anımsatan bir görüntü sunmakta.

Doğayla bütünleşik bir yaşam dili oluştururken aynı zamanda, yetenek sınavına hazırlanan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 20 Ağustos 2024 tarihinde yapacağı yetenek sınavına yönelik yapılan hazırlıklara ek olarak, performans diliyle kendi hazırlığını ifade etmekte. Sanatın, yaşamla bütünleşmesi gerektiği düşüncesiyle, fakültede okumak isteyen öğrencilere bir yol çizmeyi ve onları hem bireysel hem de toplumsal olarak sanatın yaşam diline hazırlamayı amaçlamakta.

Kaynak: AA