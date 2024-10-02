Erzincan’da Hasadı Başladı! Kendiliğinden Yetişiyor, Duyan Toplamak İçin Akın Ediyor
Erzincan'da ceviz hasadı için beklenen dönem başladı. İnce kabuğu ve yüksek doluluk oranıyla dikkat çeken Erzincan cevizine olan talep, her yıl artış gösteriyor. Bölgedeki vatandaşlar, yaklaşık 10-15 metre yüksekliğindeki ceviz ağaçlarına ulaşmak için tahta merdivenler ve ipler kullanarak hasat yapıyor. Ağaçların dallarına vurmak için uzun sırıklar kullanan köylüler, yere düşen cevizleri kovalara topluyor.
Kaynak: İHA
Son yıllarda devlet destekleriyle yaygınlaşan ceviz yetiştiriciliği, Erzincan'ın altın topraklarında büyük bir ivme kazandı. Yüksek rakımlı dağ köyleri, dere kenarları ve tarlalarda yetişen cevizler, ekim aylarında hasat ediliyor. Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü ve Tercan ilçelerine bağlı dağ köylerinde, karga, sincap ve diğer yaban hayvanlarının bıraktığı tohumlarla doğal olarak yetişen cevizler, köylüler tarafından toplanarak değerlendirilmekte.
Gruplar halinde çalışan köylüler, topladıkları cevizleri yeşil kabuklarından ayırarak evlerin toprak damlarında kurutmaya bırakıyor. Cevizler, güneşin altında yaklaşık bir hafta bekletilerek nemi alındıktan sonra, çevre illere ya da ilçelere, toptan veya perakende satışa sunuluyor.
Erzincan'ın Çağlayan beldesinde ceviz ağaçları bulunan öğretmen Murat Anlar, hasat mevsiminde boş zamanlarında köylülerle birlikte ceviz topladığını ifade etti. Anlar, topladıkları cevizleri sırıkla dökerek yere düşenleri topladıktan sonra, yaklaşık 10-15 gün güneşte kurutacaklarını belirtti. Bu yılki hasattan memnun olduklarını dile getiren Anlar, “Cevizde geçen yıla göre biraz daha yüksek verim aldık. Ağaçlarımız daha iyi tutmuş. Genel olarak ceviz hasadından memnunuz” dedi.