Erzincan’da Hasadı Başladı! Kendiliğinden Yetişiyor, Duyan Toplamak İçin Akın Ediyor

Son yıllarda devlet destekleriyle yaygınlaşan ceviz yetiştiriciliği, Erzincan'ın altın topraklarında büyük bir ivme kazandı. Yüksek rakımlı dağ köyleri, dere kenarları ve tarlalarda yetişen cevizler, ekim aylarında hasat ediliyor. Kemah, Kemaliye, İliç, Üzümlü ve Tercan ilçelerine bağlı dağ köylerinde, karga, sincap ve diğer yaban hayvanlarının bıraktığı tohumlarla doğal olarak yetişen cevizler, köylüler tarafından toplanarak değerlendirilmekte.