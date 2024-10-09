Erzincan'da En Tatlı Hasat Başladı: 180 Günde Olgunlaşıyor
Türkiye'nin en yüksek şeker oranına sahip pancarlarının yetiştiği illerden biri olan Erzincan'da, şeker pancarı hasadı başladı. Bölgedeki verimli topraklarda yetişen pancarlar, olgunlaşma sürecini tamamladıktan sonra tarlalardan fabrikalara taşınıyor.
Kaynak: İHA
Bu yıl iklim koşullarındaki değişiklikler nedeniyle 180 günlük sürecin ardından erken olgunlaşan pancarlar, traktör ve kamyonlarla Erzincan Şeker Fabrikası'na sevk ediliyor. Fabrikada yapılan analizlerin ardından işlenerek toz şeker haline getirilen pancarlar, sofralara ulaşarak ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.
Çiftçi Hüseyin Bayram, tarlasındaki şeker pancarlarının hasadına ilişkin yaptığı açıklamada, “Tarlada topladığımız pancarları fabrikaya taşıyoruz. Burada işlenen pancarlar, tüm Türkiye’ye şeker olarak dağıtılıyor” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt köyünden çiftçi Kadir Bozkurt ise, “Mart ayında ektiğimiz pancarları şimdi hasat ediyoruz. Fabrikada işlendikten sonra sofralarımıza ulaşacak. Erzincan’da üretilen pancarlar, şeker oranı bakımından oldukça kaliteli” şeklinde konuştu.