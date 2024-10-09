Erzincan'da En Tatlı Hasat Başladı: 180 Günde Olgunlaşıyor

Bu yıl iklim koşullarındaki değişiklikler nedeniyle 180 günlük sürecin ardından erken olgunlaşan pancarlar, traktör ve kamyonlarla Erzincan Şeker Fabrikası'na sevk ediliyor. Fabrikada yapılan analizlerin ardından işlenerek toz şeker haline getirilen pancarlar, sofralara ulaşarak ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.