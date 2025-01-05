Erzincan’da Deprem!

Kandilli Rasathanesi Erzincan’da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi Kılımlı olarak açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.

Depremin şiddetinin daha fazla hissedildiği ifade edilirken, AFAD’dan henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi