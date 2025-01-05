Erzincan’da Deprem!
Kandilli Rasathanesi Erzincan’da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi Kılımlı olarak açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.
Kandilli Rasathanesi Erzincan’da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi Kılımlı olarak açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 5, 2025
KILIMLI-(ERZINCAN) https://t.co/kjx3CodzEc
05.01.2025, 15:13:41 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Depremin şiddetinin daha fazla hissedildiği ifade edilirken, AFAD’dan henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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