Erzincan’da Deprem!

Kandilli Rasathanesi Erzincan’da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi Kılımlı olarak açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.

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Erzincan’da Deprem!

Kandilli Rasathanesi Erzincan’da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi Kılımlı olarak açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olarak belirtildi.

Depremin şiddetinin daha fazla hissedildiği ifade edilirken, AFAD’dan henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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