Erzincan’da 17 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

Erzincan’da polisin düzenlediği operasyonda, 17 şişe kaçak içki ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

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Erzincan’da 17 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

Erzincan’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere ürünlerin ticaretinin engellenmesi, toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla Erzurum-Erzincan Akyazı Uygulama Noktasına yapılan çalışmalarda, K.S., A.S. ve S.E. isimli şahısların aracında yapılan aramada; 17 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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