Erzincan Yaylabaşı Belediyesi'ne Kayyım Atandı

Erzincan'da bazı belde belediyelerinin Erzincan merkez belediyesine bağlanması kararının ardından Yaylabaşı'na tekrar belde statüsü verildi. Alınan kararın ardından Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yaylabaşı Belde Belediyesine kayyım olarak atandı.

Erzincan Yaylabaşı Belediyesi'ne Kayyım Atandı

Erzincan’da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bazı belde belediyelerin Erzincan merkez belediyesine bağlanması kararı alınmıştı. Tekrar belde belediye statüsüne dönüştürülen Yaylabaşı için dikkat çeken bir karar alındı.

Danıştay’ın kararıyla Yaylabaşı’nın, tekrar belde belediye statüsüne dönüştürülmesi kararı verildi.
Karar neticesinde Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yaylabaşı Belde Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

Kaynak: İHA

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