Erzincan İl Sağlık Müdürü Tekin, Üzümlü Devlet Hastanesinde İncelemelerde Bulundu

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Üzümlü Devlet Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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Erzincan İl Sağlık Müdürü Tekin, Üzümlü Devlet Hastanesinde İncelemelerde Bulundu


Hastanenin farklı hizmet birimlerini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Tekin, başhekim ve yöneticilerden hastanenin işleyişi hakkında bilgi aldı. Görevi başındaki sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Tekin, çalışanların istek ve taleplerini dinledi.
Ziyareti sırasında tedavi gören hastalarla da yakından ilgilenen Tekin, hastaların durumları hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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