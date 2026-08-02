Ertuğrul Özkök'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Ertuğrul Özkök'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

ÖZKÖK NE DEMİŞTİ?

Özkök, gazeteci Bahar Feyzan'ın programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Franco diktatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya, öldüğü gece! Bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin, devam etmez.

Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliği ile geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok ve uzun süre de olamaz zaten. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman herkes sadece bugüne değil... Neticede Cumhurbaşkanımız da 72 yaşında. Şimdi 72 yaş, daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Yani ben yaşıyorum bunu, bitiyor yaşlar. Şimdi o nedenle biraz herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım. Yani ben şunu düşünüyorum: Türkiye'de şu anda adalet daha iyi çalışsa, insan hakları, liyakat daha iyi çalışsa, medya özgürlükleri daha iyi olsa emin ol Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilme şansı çok daha büyük olurdu."

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