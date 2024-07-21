Ersan Şen'den Bir Falso Daha, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı: Gel Çeşme'ye, Kazığı Yiyince Soluğu Barselona'da Alırsın
Avukat Ersan Şen, son zamanlardaki falsosuna bir yenisini daha ekledi. Şen, Yunan adalarına tatile gidenleri hedef alarak, "Yunan'ın adaları silahlandırmasına katkı yapma! Hasan Ustam kolları sıva, nasipse yarın sendeyiz!" dedi. Ersan Şen'in bu yorumuna sosyal medyadan tepki yağıyor.
Televizyon kanallarında da çıkan ve yaptığı yorumlarla tepki çeken ceza hukukçusu avukat Prof. Dr. Ersan Şen, Yunanistan’a tatile gidenleri hedef aldı.
Ölümlü kazaya sebebiyet veren Eylem Tok’un oğlu Cihan Cihantimur’un avukatı olabilirim sözleriyle tepki çeken ve 6 Şubat depremlerinde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı hakkındaki davanın sanıklarının avukatlığını üstlenmesiyle kamuoyunun eleştiri oklarını yönelttiği Şen, Yunan adalarına tatile gidilmesi durumuna yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu.
Şen, Türkiye’deki fiyat pahalılığına karşı daha uygun fiyatlı Yunan adası tatilinin seçilmesini, şu sözlerle hedef aldı:
"Yorgo'da Adisyon: Cacık + Ahtapot + Greek Salad + Tarama + Kadayıf=Sana cari açık olarak dönecek! Hasan Ustada Hesap: Kuru fasulye + Pilav + Turşu + Kemalpaşa= istihdam + büyüme + daha güçlü Türkiye. Bırak, bilmeden reklam yapıp ödediğin adisyonlar sayesinde Yunan'ın adaları silahlandırmasına katkı yapma! Hasan Ustam kolları sıva, nasipse yarın sendeyiz!"
Bu sözleri üzerine geçmişteki falsoları hatırlatılan Şen’e gelen tepkiler şöyle: