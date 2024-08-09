Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’

Sosyal medyada tepkilerin odağındaki isim Ceza hukukçusu Ersan Şen ile Hacı Yakışıklı, canlı yayında birbirine girdi. Ersan Şen, Hacı Yakışıklı’ya "Sen hakikaten cahilsin" dedi. Hacı Yakışıklı, "Düzgün konuş, aynen iade ediyorum" diyerek Ersan Şen’e cevap verdi.

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Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ - Resim: 1

Ersan Şen ile Hacı Yakışıklı canlı yayında birbirine girdi, ortalık birden gerildi. Ceza hukukçusu Ersan Şen, Avukat Turan Aydoğan, Hacı Yakışıklı, Dr. Hazar Vural Jane ve Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir tv100'de Erdoğan Aktaş'ın programında bir araya geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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