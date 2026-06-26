Erken Seçim Gündemde mi? Bakan Şimşek Londra'da Yanıtladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda, erken seçim ihtimalinin 'oldukça düşük seviyede' olduğunu açıkladı. Şimşek ayrıca 'Terörsüz Türkiye' sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

Son Güncelleme:
Erken Seçim Gündemde mi? Bakan Şimşek Londra'da Yanıtladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında İngiltere’de yatırımcılarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin sunumunda konuştu.

Şimşek, erken seçim ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde bu olasılığın oldukça düşük seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi. Bakan Şimşek ayrıca 'Terörsüz Türkiye' sürecinin planlandığı gibi ilerlemeye devam ettiğin vurguladı.

ENFLASYON MESAJI

Şimşek, son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomi yönetimi açısından önemli bir sınama olduğunu vurgulayarak, "Savaş büyük bir stres testi oldu biz ise rotamızı koruduk" dedi. Enflasyonun daha yavaş bir hızda da olsa gerilemesini sürdürebileceğini belirten Şimşek, ekonomi programının kararlılıkla uygulandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler
Mehmet Şimşek Erken Seçim
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
DMM'den 'Sokağa Çıkma Yasağı' Yalanlaması DMM'den 'Sokağa Çıkma Yasağı' Yalanlaması
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Sabıkalı Fabrikada Yine Patlama: Niğde’de Havai Fişek Faciası! Sabıkalı Fabrikada Yine Patlama
ÇOK OKUNANLAR
Kızlarına Doğal Bal Yedirmek İçin Başladı: Mühendis Annenin Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi Arıcılıkta Ezber Bozan Başarı Hikayesi
Kurultay Düğümünde Yeni Perde: Mahkemenin Ret Kararının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı Kurultay Krizinde Yeni Perde: Mahkemenin Ret Kararının Arkasındaki Gerçek Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan En Düşük Emekli Maaşı Açıklaması: Memur ve Emekliye Ek Zam Yapılacak mı? En Düşük Emekli Maaşıyla İlgili Flaş Açıklama
Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak? Mutlak Butlan Sonrası B Planı: Özgür Özel’in Kuracağı Yeni Partinin Kadrosunda Kimler Olacak?
ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm: Stoklar Eridi, Trump Kara Kara Düşünüyor ABD Ordusu'nda Kırmızı Alarm