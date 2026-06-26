Erken Seçim Gündemde mi? Bakan Şimşek Londra'da Yanıtladı

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Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında İngiltere’de yatırımcılarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin sunumunda konuştu.

Şimşek, erken seçim ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde bu olasılığın oldukça düşük seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi. Bakan Şimşek ayrıca 'Terörsüz Türkiye' sürecinin planlandığı gibi ilerlemeye devam ettiğin vurguladı.

ENFLASYON MESAJI

Şimşek, son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomi yönetimi açısından önemli bir sınama olduğunu vurgulayarak, "Savaş büyük bir stres testi oldu biz ise rotamızı koruduk" dedi. Enflasyonun daha yavaş bir hızda da olsa gerilemesini sürdürebileceğini belirten Şimşek, ekonomi programının kararlılıkla uygulandığını kaydetti.

Kaynak: AA