Erkek Şiddeti Her Yerde! Tartıştığı Eşini Bıçakladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de kadına şiddet giderek artarken, son olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir erkek, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi 4419 Sokak'ta ikamet eden Cansu O. ile eşi M.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmas sonrası M.O, eşini göğüs altından bıçakladı.

KADININ DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Cansu O, yakınlarının yardımıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cansu O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan M.O'nun yakalanması için Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA