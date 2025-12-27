Erkek Şiddeti Her Yerde! Tartıştığı Eşini Bıçakladı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir erkek, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Erkek Şiddeti Her Yerde! Tartıştığı Eşini Bıçakladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de kadına şiddet giderek artarken, son olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir erkek, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi 4419 Sokak'ta ikamet eden Cansu O. ile eşi M.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmas sonrası M.O, eşini göğüs altından bıçakladı.

KADININ DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Cansu O, yakınlarının yardımıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cansu O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan M.O'nun yakalanması için Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kayıp Olarak Aranıyordu... Aracında Ölü BulunduKayıp Olarak Aranıyordu... Aracında Ölü BulunduGüncel
İstanbul'da İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Varİstanbul'da İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar VarGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Manisa Kadın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İstanbul'da İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var İstanbul'da İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kayıp Olarak Aranıyordu... Aracında Ölü Bulundu Kayıp Olarak Aranıyordu... Aracında Ölü Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar
Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü
EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor
İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler
İstanbul'da İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var İstanbul'da İşçi Servisi Şarampole Yuvarlandı!