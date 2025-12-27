Erkek Şiddeti Her Yerde! Tartıştığı Eşini Bıçakladı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir erkek, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Türkiye'de kadına şiddet giderek artarken, son olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir erkek, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi 4419 Sokak'ta ikamet eden Cansu O. ile eşi M.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmas sonrası M.O, eşini göğüs altından bıçakladı.
KADININ DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan Cansu O, yakınlarının yardımıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cansu O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan M.O'nun yakalanması için Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
