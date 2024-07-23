Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

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Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Kahramanmaraş'ta, kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde K.B. (27), erkek arkadaşı Kemal Kuşçu'yu (30) henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. K.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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