Erkek Arkadaşı Tarafından Vurulmuştu: Muhabir Semra Demirelli'den 49 Gün Sonra Acı Haber

Erkek arkadaşı tarafından vurulan 25 yaşındaki muhabir Semra Demirelli, 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırgan Vahap Selim Çetin ise olay sonrası intihar etmişti.

Son Güncelleme:
Erkek Arkadaşı Tarafından Vurulmuştu: Muhabir Semra Demirelli'den 49 Gün Sonra Acı Haber

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan muhabir Semra Demirelli (25), tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 15 Kasım 2024’te öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti.

Erkek Arkadaşı Tarafından Vurulmuştu: Muhabir Semra Demirelli'den 49 Gün Sonra Acı Haber - Resim : 1

VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

49 GÜN SONRA ACI HABER

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirelli’nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
İstanbul'da Hareketli Gece! Cezaevinden Tahliye Oldu, Evinin Önünde Saldırıya Uğradı Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı! Evinin Önünde Kurşunların Hedefi Oldu
İstanbul, Ankara ve Bursa'dan O İle Yöneldiler. Evleri Kapış Kapış İstanbul, Ankara ve Bursa'dan O İle Yöneldiler. Evleri Kapış Kapış
Aksaray'da Feci Kaza: Aracın Altında Metrelerce Sürüklendi Aksaray'da Feci Kaza: Aracın Altında Metrelerce Sürüklendi
Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün! Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün!