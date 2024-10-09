Erkan Baş'tan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Halkımıza Şikayet Ediyoruz'

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in, TBMM’nin yeni yasama yılında CHP’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ayağa kalkmasını eleştirmesinin ardından Özgür Özel, “Bir tanesi çıkmış biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız… Ya partinin oyu yüzde 1.5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclis’teki her konuşmanı biz devrettik geçmişte sana, ben devrettim" açıklamasını yapmıştı.

Özel'e TİP İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek ve İrfan Değirmenci'nin ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan tepki geldi. "Biz zamanında helalleşmeye de yoktuk, bugün bir normalleşmeyle de yokuz. Biz muhalefete muhalefet etmeme anlayışının temsilcilerinden bir tanesiyiz" diyen Baş, parti olarak bu oturuma katılmama kararı aldıklarını belirtti. Baş, şöyle devam etti:

'GERÇEKTEN ŞAŞKINLIKLA İZLEDİM'

"CHP yönetimi bu tavrının gerekçelerini paylaşmak yerine, kendisini eleştiren yurttaşlara yanıt yetiştirme telaşına girmiş gibi gözüküyor. Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında TİP'i hedef alarak söylediği sözleri gerçekten şaşkınlıkla izledim. Herhangi bir partinin aldığı oyu küçümsemek siyasetten çok ayıptır.

Özgür Özel gibi deneyimli bir siyasetçinin 'Onlara sözü ben verdim.' diye tekrar tekrar ifade etmesi anlaşılabilir bir durum değil; zaten bu gerçek de değil. Bu iktidara karşı toplumsal direnci zayıflatan bir yaklaşım içerisinde. Keşke Özgür Özel TİP'i, AKP'ye karşı eksik muhalefet yaptığı için eleştirseydi.

'HALKIMIZA ŞİKAYET EDİYORUZ'

Bir muhalefet partisinin, başka bir muhalefet partisini 'Sen fazla kararlısın, sen eğilmiyorsun.' diye eleştirmesi, tek kelimeyle şaşkınlık verici bir durum. Bu tavrı hiç doğru bulmuyorum. Enerjimizi iktidara karşı mücadeleye karşı harcayalım. İktidarla normalleşirken muhalefetin kendisine benzemeyen unsurlarını kötü bir dile muhatap edenleri halkımıza şikayet ediyoruz."