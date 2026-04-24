Erkan Baş Duyurdu! Açlık Grevine Başlayacak

Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isterken polis engeliyle karşılaştı. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine polisle madenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

AÇLIK GREVİNDE 5.'İNCİ GÜN

"Ölmek var, dönmek yok" sloganı atan madenciler, baretlerini yere vurarak polis engeline tepki gösterdi. Arbedenin ardından bazı madenciler üstlerini çıkararak oturma eylemine başladı. Beş gündür açlık grevinde olan işçilerden biri fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eylem sırasında bir işçinin daha rahatsızlandığı bildirildi.

ERKAN BAŞ'TAN AÇLIK GREVİ KARARI

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'tan yaşanan gelişmelere tepki geldi.

İstanbul'da olduğunu belirten Baş, Ankara'ya doğru yola çıktığını ve işçilerin yanına geçeceğini belirterek, "Dün onların yanındaydım, bugün ve gerekirse her gün onların yanında olacağım ve ben de açlık grevine katılacağım" ifadelerini kullandı.

ZORBALIĞA YETER ARTIK!



Haklarını almak için günlerce yürüyüp Ankara’ya gelen, Bakanlık görüşmeye bile tenezzül etmeyince açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerinin bir kez daha polis şiddetine uğramasını televizyondan izlemeyeceğiz.



— Erkan BAŞ (@erkbas) April 24, 2026

Kaynak: ANKA