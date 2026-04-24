Erkan Baş Duyurdu! Açlık Grevine Başlayacak

Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Ankara'daki eylemlerini ve açlık grevini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen işçiler ile polis arasında arbede yaşandı; yürüyüşe izin verilmedi. Yaşanan gelişmelere tepki gösteren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul'dan Ankara'ya yola çıktığını belirterek, işçilerle dayanışma amacıyla açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isterken polis engeliyle karşılaştı. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine polisle madenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

AÇLIK GREVİNDE 5.'İNCİ GÜN

"Ölmek var, dönmek yok" sloganı atan madenciler, baretlerini yere vurarak polis engeline tepki gösterdi. Arbedenin ardından bazı madenciler üstlerini çıkararak oturma eylemine başladı. Beş gündür açlık grevinde olan işçilerden biri fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eylem sırasında bir işçinin daha rahatsızlandığı bildirildi.

ERKAN BAŞ'TAN AÇLIK GREVİ KARARI

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'tan yaşanan gelişmelere tepki geldi.

İstanbul'da olduğunu belirten Baş, Ankara'ya doğru yola çıktığını ve işçilerin yanına geçeceğini belirterek, "Dün onların yanındaydım, bugün ve gerekirse her gün onların yanında olacağım ve ben de açlık grevine katılacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Erkan Baş Maden İşçi
