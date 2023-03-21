Erişim engellerinin duyurulduğu EngelliWeb erişime engellendi

Erişim engeli getirilen haberlerin duyurulduğu İfade Özgürlüğü Derneği‘nin EngelliWeb projesi erişime engellendi.

Erişim engellerinin duyurulduğu EngelliWeb erişime engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 500’den fazla erişim engeli duyurusunun bulunduğu EngelliWeb sayfası, "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle engellendi. Sitede yer alan açıklama şu şekilde:

"İfade Özgürlüğü Derneği‘nin EngelliWeb projesi kapsamında, 500’den fazla erişime engellenen haber ve web siteleriyle ilgili duyurularını yayınladığı web sayfası, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Rize Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Mart 2023 tarih ve 2023/1003 sayılı kararıyla tamamıyla erişime engellendi."

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Erişim engellerinin duyurulduğu EngelliWeb erişime engellendi Erişim engellerinin duyurulduğu EngelliWeb erişime engellendi
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