"Erik Dalı" ile dans edip video çeken öğrenci, din öğretmeninin baskısı yüzünden intihar etti!

Ankara'da bulunan Katip Çelebi Anadolu Lisesi'nde okuyan 15 yaşındaki N.E. isimli öğrenci, geçen hafta okulda intihar etti. Lise 2. sınıf öğrencisi N.E.'yi intihara sürükleyen ise, iddiaya göre din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni N.A.'nın baskısı oldu. İntiharın ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlattı. N.E.'nin ailesi de hem okul idaresinden hem de öğretmenden şikayetçi oldu.

DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ AZARLADI, İDAREYE BİLDİRDİ

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre; N.E., sınıf arkadaşı A.G. ile birlikte sınıf boşken, Erik Dalı adlı şarkıyı açarak dans etti. Bu anları cep telefonlarıyla kaydeden öğrenciler, TikTok üzerinden paylaşımda bulundu. Bu paylaşım daha sonra lise öğrencilerine yönelik başka bir sosyal medya hesabından yayıldı.

N.E. ve A.G.'nin sınıf arkadaşlarının uyarısı üzerine din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni A.N. videoyu izledi. N.E.'yi yanına çağırıp azarladığı ileri sürülen öğretmen tutanak tutarak olayı rehberlik servisine ve okul idaresine bildirdi.

3. KATTAN ATLADI

Aileler okula çağırıldı ve konuyla ilgili bilgi verildi. Aileleri okuldan ayrıldıktan sonra sınıflarına dönen öğrenciler derse girdi. N.E. bu sırada 3. katta bulunan sınıf penceresine çıktı ve kendisini boşluğa bıraktı. Kilolu olduğu için akran zorbalığına uğradığı da iddia edilen N.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLADI

N.E.'nin hayatını kaybetmesinin ardından ailesi hem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.N.'den hem de okul idaresinden şikayetçi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KIZIMIZIN SESİ OLACAĞIZ"

Zafer Partisi Kadın Kolları Başkanı Esma Hüsna Aslan, "Videolar kaldırılmasına rağmen kızımıza yapılan baskılar bitmiyor. 'Seni ailene söyleyeceğiz' tehditleri yapılıyor. Bu okulda 15 yaşında bir kız çocuğu camdan atlayarak hayatına son verdi. Bu kızımızın sesi olmaya devam edeceğim" dedi.