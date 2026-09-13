Ergenekon Dosyasında Görevli İhraç 21 Hâkim ve Savcı Hakkında Yeni Karar
Ergenekon soruşturma-kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hâkim ve savcı hakkında verilen 'soruşturmanın açılmasına yer olmadığı' kararı kaldırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemlerin münferit adli hata olarak değerlendirilemeyeceğini ve zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu kapsamında ele alınması gerektiğini belirterek karara itiraz etmişti.
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