Erfelek'te Uyuşturucu Operasyonu

Sinop’un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 gram esrar ele geçirildi.

Erfelek'te Uyuşturucu Operasyonu

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Erfelek ilçesinde bir şahsa ait minibüste ve ikametinde yapılan aramada 10 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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