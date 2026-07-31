Eren Kaşıkçı'nın Cansız Bedenini Bulan Yakın Arkadaşından Yürek Yakan Sözler: 'Evine Girdiğimizde...'

MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Kaşıkçı, düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlanırken, cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu'ndan ilk açıklama geldi: "Eve gidince cansız bedeniyle karşılaştık. Sağlık ekipleri geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu Adli Tıp Kurumu raporu sonrasında belli olacak."

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Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında 'Kızıl Sakal' lakabıyla hafızalara kazınan usta şef Eren Kaşıkçı'nın ani vefat haberiyle sarsıldı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy (Kilyos) Mahallesi'ndeki evinde yaşayan 37 yaşındaki şeften bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Eve giren ekipler, genç şefin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölüm kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaşıkçı'nın cenazesi, Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat’a gönderildi.

CANSIZ BEDENİNİ BULAN ARKADAŞI KONUŞTU

Eren Kaşıkçı’yı hareketsiz halde bulan yakın dostu Mikail Malkoçoğlu, olay anına dair kahreden detayları paylaştı. Telefona yanıt vermemesi üzerine eşinin kendilerine haber verdiğini belirten Malkoçoğlu, "Eve gidince cansız bedeniyle karşılaştık. Sağlık ekiplerinin ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği yönündeydi. Komodinin üzerindeki ilaçlarına ulaşmaya çalışırken vefat ettiği görülüyor. Kesin ve doğru sonuç adli tıp raporuyla netleşecek" dedi.

Eren Kaşıkçı'nın Cansız Bedenini Bulan Yakın Arkadaşından Yürek Yakan Sözler: 'Evine Girdiğimizde...' - Resim : 1

'MAZLUMLARA SANDVİÇ GÖTÜRÜRDÜ'

Dostunun iyiliksever kişiliğine vurgu yapan Malkoçoğlu, sözlerine şöyle devam eti:

"Dünyada tanıdığım en iyi insandı, iyilikle yarışıyordu. Afrika'daki mazlumlara buradan sandviç götürdü, orada onlara yemekler yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Takdiriilahi... Kardeşimizin emaneti olan Maya kızımıza ve ismine sonuna kadar sahip çıkacağız."

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Kaynak: DHA

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