Erek Dağı Beyaza Büründü

Van'da Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı'na kar yağdı. İl merkezinden de görülebilen dağın zirvesi beyaza büründü.

Her yıl kasım ve aralıkta düşen karın bu yıl daha erken yağması vatandaşları şaşırttı.

Kaynak: AA