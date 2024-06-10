Erdoğan'ın memleketinde köylüler Potomya Deresi Islah Projesi'ne isyan etti: Bu akıl tutulmasıdır!

Rize’nin Güneysu ilçesinde Petomya Deresi’nde DSİ’nin yürüttüğü Dere Islah Projesi’ne köylüler tepki gösterdi. CHP Güneysu İlçe Başkanı İrfan Karaosmanoğlu, "Hükümet bir yandan tasarruf tedbirleri açıklıyor diğer yandan Potomya Deresi’nde eski su bentlerini kırıp yenisini yapıyorlar bu nasıl tasarruf tedbiridir, bu akıl tutulmasıdır” dedi.

Erdoğan’ın komşusu olan Reşit Tarakçı, proje nedeniyle arazisinin yok pahasına alındığını iddia ederek "Şimdi dere altına imar yapmasınlar diyoruz burası dere alt değil mi? Orada benim yerim var, benim yerimi hiç fiyatına aldılar hakkımı aradım ama sonuç alamadım” dedi.

"BÖYLE TASARRUF MU OLUR?"

CHP Güneysu İlçe Başkanı İrfan Karaosmanoğlu, şunları söyledi:

"Bizim bu Potomya Deresi’nde şikâyetimiz, bentler vardı şimdi onlar yıkılıyor, yenileri yapılıyor. Bu dere takriben 5- 6 aydır bu şekilde, taş bir gün bu tarafa taşınıyor, bir gün bu tarafa taşınıyor, bakın iş makineler çalışıyor. Hadi onu geçtik, görsellik katıyorlar dereye tamam dedik. Şimdi yapılan duvarları ileride gördüğünüz gibi taş örmeye başladılar. Yani ne amaçla ne mantıkla yapılıyor, bu akıl tutulması mı? Hani ülkede tasarruf vardı? Tasarruf böyle mi olur? Bu dere taştığı zaman heyelanlar oluyor biliyorsunuz daha önce de yaşadık, oradan bir taşı söktüğü zaman tüm taşları söker bu dere, yani ne amaçla ne mantıkla yapılıyor bu, akıl tutulması. Taş örüyorlar orayı bundan böyle tasarruf mu olur? Bak eski bentler bunlar aşağıya doğru, eski bentler var, kırıyorlar, yenisini yapıyorlar. Neden onu da bilmiyoruz.”

Kaynak: ANKA