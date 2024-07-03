Erdoğan’ın Fotoğrafına Sıçrayan Kola Davalık Etti!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Kasım 2023'te Mehmet A. isimli vatandaş, AKP İlçe binası önünde İsrail'i kola dökerek protesto etti. Mehmet D. eylemini kameraya alan Yıldırım D. ile birlikte gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı.

Solhaber'den Özkan Öztaş'ın haberine göre; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, eylem sırasında dökülen kolanın Erdoğan'ın fotoğrafına sıçradığı belirlendi. Mehmet A. ve Yıldırım D. hakkında hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Cumhurbaşkanına hakaret ve mala zarar verme suçlarından iddianame düzenlendi.

Gemlik 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması 16 Ekim 2024 tarihinde yapılacak.

'TAM BİR HUKUKSUZLUK ÖRNEĞİ'

Konuya dair açıklama yapan Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Kemal Özgür Yetkin, şunları söyledi:

"Bu dava, demokratik haklarını şiddete başvurmadan kullanan müvekkillerimize karşı açılmış bir hukuksuzluk örneğidir. İsrail'i protesto etmek için şiddete başvuran ve yasadışı eylemlerde bulunanlar hakkında herhangi bir dava açılmazken, müvekkillerimiz sadece demokratik tepkilerini dile getirdikleri için yargılanmaktadır. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı soykırıma varan katliamlar nedeniyle İsrail ile ticaretin sonlanması için demokratik tepkisini şiddete başvurmadan gösteren müvekkiller hakkında, eylemin AKP ilçe binası önünde gerçekleşmesi nedeniyle açılmış olan bu dava tam bir hukuksuzluk örneğidir."